Priisõit maakonna bussiliinidel saab läbi, ehkki transpordireform tuleb alles aasta pärast

Regionaalminister Kallase kinnitusel läheb tuleva aasta jaanuarist neis maakondades, kus tööealistele on ühistransport praegu tasuta, see tasuliseks, kuid pileti hinnas pole veel siiski kokku lepitud. «Arutelud ootavad ees oktoobrikuus ja praegu ei saa konkreetset hinda öelda. Suurusjärk peaks oleme seal kandis, et me ei peletaks inimesi ühistranspordist eemale, kuid samas saaksime juurde vahendeid selle arendamiseks,» selgitas Kallas. «Meie soov on, et inimesed eelistaksid kuupileteid, sest sel juhul on lihtsam müügiprotsessi läbi viia. Minu meelest võiks hind olla 1,5–2 eurot üksikpileti ja 20–30 eurot kuupileti eest. Niiviisi võiks see protsess startida. Kas sellest piisab või on tulevikus vaja eri tsoone, need arutelud ootavad ees. Tasuta ühistranspordi lõpuni on jäänud kolm kuud, nii et punaseid jooni ei tohiks maha panna. Selle asjaga ei saa kiirustada ega peagi kiirustama.»