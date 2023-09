Kersti Kaljulaid astus Alexela nõukogust Venemaalt toodava gaasi tõttu tagasi

«Liitusin kevadel Alexela nõukoguga. Ilmselt pole saladus, et energeetika ja rohepööre on minu jaoks põnevad teemad ja pakkumine üle mitmekümne aasta nii-öelda käed külge panna on väga huvitav. Alexelal on mitmeid projekte (biogaasi tootmine, energiasalv), mis utsitavad Eesti majandust rohelisemaks,» sõnas Kaljulaid ühismeedias.

Ta teatas, et kui Alexela nõukoguga aprillis alustas, oli import Venemaalt lõpetatud ja ka LPG-d, millele on kõige keerulisem leida muudelt turgudelt alternatiive, tarniti Kasahstanist. «LPG suuremad tarbijad on toidutööstus ja põllumajandusettevõtted, kes alternatiivseid kütuseid täna kasutada ei suuda,» lisas Kaljulaid.

«Suvel tekkinud tõrked Kasahstani tarnetega asendati kahjuks ikkagi Venemaal toodetud LPG-ga. Kuigi ettevõte otsib uuesti alternatiive, võtab see aega. Mõistagi ei saa ma äri Venemaaga heaks kiita, mistõttu esitasin täna taotluse nõukogust lahkumiseks,» ütles Kaljulaid.

«Loodan, et nii Alexela kui teised Euroopa ettevõtted saavad võimalikult kiiresti Vene energiast priiks,» kirjutas Kaljulaid lõpetuseks.

AS Alexela väitel on ettevõte poolteist aastat püüdnud leida lahendus LPG gaasitarnetele. Jaanuaris suudeti leida asendus Kashastani näol, kuid suvel kasahhidega koostöö riigis aset leidva energiakriisi tõttu lõppes.

«Oleme tänaseks jõudnud tagasi alguspunkti selle LPG gaasiga, mida vajame toiduainetööstuses ja põllumajanduses. On äärmiselt kahju, et Kashastani import on osutunud ajutiseks lahenduseks,» sõnas Alexela juhatuse esimees Marti Hääl. «Kuna tegemist ei ole Euroopas ega Eestis sanktsioneeritud tootega on lahenduste leidmine keeruline. Eesti ettevõtjal üksi keeruline teha seda, mida Euroopa välispoliitika pole siiani suutnud.»

LPG gaasi kasutavad kohalikud toidutootjad ehk tegu on gaasiga, mida kasutatakse näiteks tööstustes, kus puuduvad ühendused torugaasi kasutamiseks. Kuna tegu on toidujulgeoleku aspektist olulise energiaallikaga, millele puuduvad hetkel konkurentsivõimelise hinnaga alternatiivid, ei ole tegu Euroopas sanktsioneeritud tootega.