Nöep Metsküla kooli sulgemisest: info põhjal, mis minuni on jõudnud, ei ole selline tuim kooli sulgemine vastuvõetav

«Lahedad väiksed tegelased ja sümpaatsed õpetajad, kes käivad endiselt seal koolis ning teevad õppetööd hoolimata sellest, et vald otsustas selle kooli sulgeda!» kirjutas Nöep Facebookis. Ta lisas, et järelikult tehakse Metskülas midagi väga õigesti, kui lapsed vabatahtlikult koolis tahavad käia. «Selliseid väikekoole on veelgi, keda ootab sama saatus nagu nt Virtsu, Koonga ja Varbla,» ütles Nöep.