EKRE lahkus protesti märgiks riigikogu saalist

Vaenu õhutamise kriminaalkuriteoks muutev eelnõu läbis kolmapäeval riigikogus esimese lugemise. Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsioonid soovisid eelnõu tagasi lükata, kuid see ei läinud läbi. Eelnõu tagasi lükkamise poolt hääletas 31 riigikogu liiget ja vastu 53 riigikogu liiget. Seega läbis eelnõu esimese lugemise.

Protesti märgiks lahkus EKRE fraktsioon riigikogu saalist. «Valitsus tahab Eestis kehtestada tsensuuri, mis on põhiseadusega selges ja räiges vastuolus. Tsensuur ja meelsuskontroll on totalitaarsete ühiskondade lahutamatu osa. Ma ei ole nõus, et meie riiki nihutatakse avalikult ja häbenemata totalitaarse ühiskonna suunas,» kirjutas EKRE esimees Martin Helme sotsiaalmeedias.

«Seda totalitaarsust toovad meile erakonnad, kes positsioneerivad ennast liberaalseteks erakondadeks – Reformierakond, Eesti 200, sotsid. Liberaalid on uued fašistid. Nemad tulevadki meid jälle laagrisse saatma. Kui me seda siin ei peata, siis järgmised peatamiskohad on juba palju keerulisemad. Tuletame meelde lihtsad asjad. Vaba ühiskonna nurgakivi on sõnavabadus,» märkis Helme.