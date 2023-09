Politsei otsib Narvas 86-aastast Kapitolinat

Kapitolina ei pruugi iseseisvalt leida koduteed ning tal ei ole ka telefoni kaasas. Lähedaste sõnul meeldib naisele jalutada raudteejaama ümbruses, samuti meeldib talle käia Fama ja Astri keskuses. Politsei on kontrollinud kõiki neid kohti, ent seni pole õnnestunud Kapitolinat leida. Politseipatrullid jätkavad otsinguid.

Kapitolina on väikest kasvu ja kõhna, tal on hallid lühikesed juuksed. Jalas on naisel mustad spordipüksid ja valged jalatsid.