Kallase tagasiastumist toetab jätkuvalt kaks kolmandikku inimestest

Erakondliku eelistuse järgi peab Kaja Kallase tagasiastumist vajalikuks 98 protsenti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetajatest, 92 protsenti Keskerakonna toetajatest, 91 protsenti Isamaa toetajatest ja 57 protsenti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) toetajatest. Eesti 200 toetajatest arvab 45 protsenti, et peaminister peaks tagasi, ning 45 protsenti, et ei peaks. Reformierakonna toetajatest arvab vaid üheksa protsenti, et Kaja Kallas peaks tagasi astuma, ning 85 protsenti, et ei peaks.