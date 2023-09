Kaja Kallas valiti Euroopa aasta liberaaliks

Ta lisas, et maailm on palju muutunud võrreldes selle ajaga, kui tema 13 aastat tagasi poliitikasse tuli. «Nüüd ei tule meil võidelda ainult õigluse, vaid ka vabaduse eest. Venemaa rünnak Ukraina vastu on rünnak vabaduse ja demokraatia vastu,» ütles Kallas.

«Öeldakse, et vabaduse hinda mõistad, kui see on ära võetud. Minu vanavanemad jäid oma vabadustest ilma. Mina sündisin Nõukogude okupatsiooni ajal ehk olen sellest põlvkonnast, kes on elanud ilma vabaduseta. Seetõttu oskan hinnata vabadust, mis meil on, ega võta seda enesestmõistetavana. Sõda Ukrainas näitab, et vabadus ei olegi enesestmõistetav,» sõnas peaminister.