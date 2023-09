GALERII ⟩ Mälestades omasid: parvlaev Estonial hukkunute mälestusmärgile tuuakse pärgi ja kimpe

Eesti lipu all sõitnud parvlaev Estonia uppus 28. septembril 1994 plaanipärase reisi käigus Tallinnast Stockholmi. Õnnetus juhtus 28. septembri esimestel tundidel, laev kadus samas piirkonnas asunud laevade radariekraanidelt umbes kell 01.50 (Eesti aja järgi). Dokumentaalsarjades- ja filmides sõna võtnud eluga pääsenud on kirjeldanud, et laevas kõlas vali kolksatus ning vajumine oli väga kiire.