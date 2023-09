Kallas väisab täna Soomet

Kallas meenutas, et Soome uue peaministri Petteri Orpo esimene kahepoolne välisvisiit toimus juulikuus just Eestisse. «Soomel on eestlaste südames olnud alati eriline koht. Mul on hea meel, et saan nüüd ise sinna visiidile minna. Kui Soomest sai NATO liige, toimus oluline edasihüpe kahe riigi kaitse- ja julgeolekukoostöös. Soome on olnud Eestile ka väga hea partner Euroopa Liidus. Meie soov on veelgi tihendada riikidevahelisi kahepoolseid suhteid,» ütles Kallas.