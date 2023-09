ANALÜÜS ⟩ Vihkamise keel ja vägivald. Kui ohtlik on olla ukrainlane Eestis?

Septembri alguses levis meedias uudis kohutavast juhtumist Saksamaal: täiskasvanud mees hirmutas ja ründas ukraina poissi. Põhjuseks olevat olnud see, et laps rääkis ukraina keeles. Vihaavaldusi ukrainlaste vastu tuleb ette, kuid politsei või ajakirjanduse tähelepanu alla jõuavad neist vähesed. Rus.Postimees uuris, kui ohtlik on Eestis olla ukrainlane ja milline pagulane kogeb kõige rohkem agressiooni.