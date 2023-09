Liina Normet liitus sotsiaaldemokraatidega

Normet kuulus sotside ridadesse ka aastatel 2013-2018. Siis lahkus ta sealt ning oli Eesti 200 asutajaliikmete seas. Aastatel 2008-2013 kuulus Normet Reformierakonda.

Liina Normeti sõnul on sotsiaaldemokraatidega ühinemise põhjus lihtne. „Usun endiselt, et aus, puhas, kaasav ja läbipaistev poliitika on võimalik. Hindan viisakat ja argumenteeritud poliitkultuuri, mida kahjuks jääb aina vähemaks. Sotsiaaldemokraadid seevastu on alati säilitanud väärikuse ja austuse teiste vastu,“ selgitas ta. „Oleme mitme kuu jooksul korduvalt kohtunud ning arutanud põhjalikult nii päevapoliitiliste kui ka maailmavaateliste teemade üle. Ühiseid punkte ja suundasid on kindlasti väga palju. Tulen uue energiaga, mis aitab tuua juurde muutusi nii Tallinnas kui ka suuremas pildis,“ lausus Normet.

Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul võidavad tugeva tegija liitumisest nii erakond kui Tallinna linn. „Liina Normeti näol lisandub meie ridadesse sihikindel ja kogenud ettevõtja, kes on seadnud üheks eesmärgiks võimestada naisi tegema algust ettevõtlusega. Sotsiaaldemokraadid on alati seisnud võrdõiguslikkuse eest ning innustanud naisi osalema ka tipp-poliitikas – ainult nii on võimalik ehitada õiglast ühiskonda. Olen kindel, et Liina suudab mõlemal suunal teisi inspireerida. Tere tulemast, Liina!,“ ütles Läänemets.

Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juhi Jevgeni Ossinovski sõnul on tal hea meel, et Liina Normet otsustas liituda just sotsiaaldemokraatide Tallinna tiimiga. „Sotsiaaldemokraadid on kahe aasta jooksul tõestanud, et muutused Tallinnas on võimalikud. Jätkame sel teel sama hoogsalt,“ ütles Ossinovski. „Liina toob meie meeskonda värsket energiat ja uusi ideid, mida saame üheskoos ellu viia. Vahva on ka see, et tänasest on naiste osakaal meie pealinna fraktsioonis üle 70 protsendi.“