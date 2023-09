Politsei trahvis «я русский» liikumise eestvedajat

Lääne-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Raigo Prants selgitas, et sääraste kirjadega kleepsud ja ka näiteks vene sõjaväe karuembleem on provotseerivad, nende eesmärk on ühiskonda lõhestada ja tekitada pingeid. «Olukorras, kus Venemaa on pidamas täiemahulist sõda iseseisva Ukraina vastu, on sellise tekstiga kleepsu puhul tegemist toetusavaldusega agressorriigile,» ütles Prants. Vene propaganda kasutab neid samu sõnumeid selleks, et õigustada sõda.