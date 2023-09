TAUST ⟩ Raadiomaja tüdrukutest said telekaksikud

Elo ja Katrini puhul võib täitsa julgelt väita, et number kaks ongi üks väga hea number.

Elo: Meil on olnud privileeg olla suisa Kanal 2 loomisprotsessi juures. Seda küll noorukitena kõrvaltvaatajatena. Mäletan neid õhtuid, kui Ilmar Taska valmistus koos meie ema, raadio Vaba Euroopa särava poliitikaajakirjaniku Anne Grünberg-Mattheuse ja veel mitmete inimestega ühise laua taga uue telekanali loomiseks. Naljaga pooleks räägiti juba toona, et ekraaninäod Kanal 2 kaksikute Elo ja Katrini näol on juba olemas. Ja nii läkski.