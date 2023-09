Vanatehnikafännid ja vanakraamikogujad kogunevad sel pühapäeval taas Tagadil

«Tagadi Restauraatorite päev sai alguse juba ei rohkem ega vähem kui 28 aastat tagasi aktiivsete klubiliikmete eestvedamisel, kes soovisid korraldada kokkutuleku, kus omavahel osta, müüa ja vahetada vanade tsiklite juppe. Toona polnud abiks internetti ning reklaam levis inimeselt inimesele, aga siiski kasvas kokkutulek iga aastaga nii osalejate kui ka tehnikavaliku osas. Täna võib öelda, et meie sündmusest on sündinud kohalike kogujate-kollektsionääride kokkutulek ning väljapaneku seast leiavad endale põnevat vaatamist ja soetamist ka need, kes otseselt tehnikast ei huvitu,» ütles Unic-Moto liige Priit Pedak, kes sel aastal on üks laada eestvedajatest.