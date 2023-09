President Karis idapiiril: Siit algab Eesti ja siit algab Eesti kaitse

«Riigikaitse algab valvatud ja kaitstud piirist. Siit algab Eesti ja siit algab Eesti kaitse,» rõhutas president Alar Karis. Muuhulgas tutvus riigipea idapiiri juba valminud ja veel rajamata piirilõikudega.

Karise sõnul on piirijulgeolek tõusnud kogu riigikaitse lahutamatuks osaks, mistõttu idapiiri tugevdamisel allahindlusi ei tehta. «Piir peab pidama ja me peame nägema, mis toimub piiri ümber nii maal kui ka õhus,»ütles ta.

President toonitas, et migratsioon on relv, mida Venemaa ja Valgevene on korduvalt kasutanud ja kasutavad praegugi lõunanaabrite vastu. «Eesti politseinikud ja piirivalvurid on mitmel puhul liitlastele appi läinud, ka praegu töötab ESTPOL-i kaheteistliikmeline meeskond Lätis.»

Karise sõnul on võivad vastased kasutada selliseid survemeetmeid, mida praegu keegi isegi ette ei kujuta. «Hiljutised juhtumid Rumeenias ja Bulgaarias näitavad, et droonid võivad meiegi piiridel tekitada täiendava väljakutse. Me teame seda ja vastavad arendused on töös, et tõsta droonide tuvastamise ja neutraliseerimise võimekust,» ütles president. «Mõtet on ehitada tõesti 21. sajandi tehnoloogilist piiri, mitte 20. sajandi lihtsat füüsilist tõket. Idapiiri video- ja seirevalve täismahus väljaarendamine, sealhulgas droonituvastussüsteemid maksavad küll palju, aga nende puudumise hind võib osutuda mõõtmatult kallimaks.»

Karis Saatse piiripunktis. Foto: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei

Riigipea tunnustas kõiki piiril töötavaid inimesi, kelle asjatundlikkus, kohusetunne ja kogemused hoiavad piiri valvatuna ja Eesti turvalisena. «Kordan üle: meil tuleb jätkuvalt näha vaeva, et politseinike ja päästetöötajate palgad oleksid konkurentsivõimelised ning nende varustus ja töötingimused kaasaegsed,» lisas ta.