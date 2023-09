Luubi all ⟩ Riik viib kiire interneti lammaste, mitte inimeste juurde

Aljas asus asja klaarima, et valguskaabli liitumispunkt siiski mõistlikku kohta saada, kuid pärast kümneid telefonikõnesid ja e-kirjade vahetamist on mees seatud fakti ette: interneti liitumispunkt tuleb naaberkinnistule lambalauda heinaküüni ja midagi muuta ei saa.

Kuigi ehitus algab alles järgmise aasta kevadel, on kiire interneti projekti vedav Riigi Tugiteenuste Keskus kõigutamatu. Liitumispunkt on määrusega kinnitatud ja raha eraldatud, enam ei saa selle asukohta muuta ja talunikul tuleb leppida, et temale mõeldud kaabliots viiakse kohta, kus temal pole sellega midagi peale hakata.