Eesti Perearstide Seltsi uueks juhiks valiti Elle-Mall Sadrak

«Olles pikaajaliselt pühendunud perearstikeskuste külastamistele, et hinnata nende kvaliteeti ja mõista peamisi probleeme, pean oma esmaseks eesmärgiks kogu perearstkonna ette valmistamist võimalikeks saabuvateks kriisideks. Juhtisin COVID-pandeemia ajal perearstide kriisigruppi ja sain kinnituse, et perearstid on patsientide jaoks esmased usaldusisikud terviseküsimustes. Perearst on tervisesüsteemis kesksel kohal ja seda rolli tuleb kindlasti rohkem väärtustada ning kavatsen selle eest seista,» ütles Sadrak.