LHV Grupi juhatuse esimehel Madis Toomsalul on põhjust rõõmustada, sest teisipäeval lõppenud LHV Grupi allutatud võlakirjade märkimine osutus üle ootuste edukaks, mis tähendab, et lisaks rahvaaktsiatele on meil nüüd ka rahvavõlakiri.

Foto: Hendrik Osula/Lhv