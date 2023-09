KESKPÄEVATUND ⟩ Hõbemägi: hüpe Rae vallavanemast rahandusministriks oligi ehk liiga suur

Priit Hõbemägi rääkis, et ei mäletagi, et kunagi varem oleks eelarve ümber käinud seesugune tsirkus ja ka valitsuskoalitsiooni liikmed räägivad, et nad pole eelarvega rahul. «Nii ei saagi aru, kas eelarve osas on kokku lepitud või mitte.»