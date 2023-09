FOTO JA VIDEO ⟩ Sadakond Võru ja Põlva noort kogunes omavahel arveid klaarima

Politsei sai eile õhtul kella 21 paiku teate Põlvast, et Piiri tänavale on kogunenud suur hulk inimesi. «Politseipatrullide saabudes hakkas rahvahulk küll kohe laiali minema, kuid hinnanguliselt võis tipphetkel kohal olla kuni 100 inimest, vanuses 14-30. Kogunemise põhjuseid ja asjaolusid uurides rääkisid osalejad, et suhtlusrakenduses Snapchat oli tekkinud konflikt Võru ja Põlva elanike vahel ning seal kutsuti üles kogunema ning arveid klaarima,» kirjeldas Postimehele Kagu politseijaoskonna grupijuht Taisto Paju. Seetõttu reageerisid sündmuskohale lisaks patrullpolitseinikele ka kiirreageerijad ja koerapatrull.