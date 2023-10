Ameerika eestlased: konsulaatide sulgemise otsus on šokk

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides avalduses seisab, et kui 26. septembri 2023 tuli teade, et Eesti välisministeerium plaanib 2024. aasta keskel sulgeda oma ainsad USA konsulaadid New Yorgis ja San Franciscos, oli see Ameerika eestlastele šokk ja ränk pettumus.

Selle otsuse negatiivne mõju saab olema laialdaselt tunda kogu USAs. Paljud inimesed on pöördunud Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) poole, et väljendada oma nördimust selle üle, et Eesti valitsus ei hinda enam seda toetust, mida Ameerika eestlased on andnud Eestile mitte ainult taasiseseisvumisaastatel, vaid kogu pika 50-aastase okupatsiooniaja jooksul, tagamaks Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevust.

ERKÜ mõistab, et Eesti välisministeeriumil on suured eelarvepiirangud. Konsulaatide väärtus ei seisne aga ainult rahas. Kuidas rahastada head tahet? Eesti diasporaad – eesti inimesi – ei saa mõõta dollarites. New Yorgi konsulaat, mida juhtis kaua aega legendaarne diplomaat Ernst Jaakson, on olnud Ameerika eestlaste keskus ja Eesti riigi iseseisvuse sümbol alates Nõukogude okupatsioonist 1941. aastal, üle 80 aasta. See on oluline osa nii Ameerika eestlaste kui Eesti ajaloost.

New Yorgi konsulaat on viimasel ajal loonud tugevad sidemed eestlaste kogukondadega USA idarannikul ja Kesk-Läänes, toetades kultuuri- ja haridustegevust neis keskustes.