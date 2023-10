Poliitik marus: ETV+ näitab sõjapropagandat

«Esimene reaktsioon oli täielik nõutus. Kuidas on võimalik, et üheksa aastat pärast Venemaa agressiooni algust Ukraina riigi ja rahva hävitamiseks jõuab meie rahvusringhäälingu eetrisse ilma ühegi täpsustava kommentaarita Vene sõjakuritegusid glorifitseeriv mängufilm? Kas ETV+ toimetus ja rahvusringhäälingu programmimeeskond ikka tajuvad, mida nad teevad?» kirjutas Mihkelson.

Ent nüüd on Mihkelson nõutu, kas ühiskond ikkagi vajab sellisel kujul ETV+, kui nii elementaarsetes küsimustes, nagu Vene sõjapropaganda tõkestamine, puudub esmane filter. Kuigi ta on ise alates 2015. aastast arvanud, et telekanalil on oma roll meie ühiskonna sidumisel, töötab see sellise tegevusega küll vastupidises suunas.