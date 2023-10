Ida-Virumaa töökohtade päästmiseks mõeldud miljonite saatus on ikka veel hägune

Selline peaks kahe aasta pärast välja nägema Narva magnetitehase sissepääs. See on esimene ja seni suurim Õiglase Ülemineku Fondist investeeringutoetuse saanud arendus.

Kui juunis kirjutas Posti­mees, et valitsusel on raske leida huvilisi ja kasutust Õiglase Ülemineku Fondist (ÕÜF) eraldatavale 153 miljonile eurole, mis on mõeldud Ida-Virumaale töökohtade loomiseks, siis paar kuud hiljem on seis pisut parem. Rõhk on sõnal «pisut», sest aega on endiselt napilt ning valitsust ähvardab suure summa õhku jäämine.