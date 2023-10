«Ründavad lasteaiaealisi ja võtavad neilt telefone ära»: kas mänguväljakutel tegutsevad lastejõugud?

«Meil on majast sõna otseses mõttes kümne meetri kaugusel tohutu mänguväljak. Tihti luban oma viieaastase poja sinna üksi, sest seal on enamasti kohalikud lapsevanemad ja samaealised lapsed ning korteri aknast on ilusti kõik näha, mis mänguväljakul toimub,» rääkis Jevgenia, üks murelikest emadest.