Riigikohus: Tartu abilinnapäid äraostetavaks nimetanud prokurör väljendus õigusvastaselt

Politsei pidas Tartu endised abilinnapead Artjom Suvorovi ja Valvo Semilarski 18. oktoobril 2017 kahtlustatavatena kinni kriminaalasjades, mis polnud omavahel seotud, kuid neid mõlemaid kahtlustati muu hulgas altkäemaksu võtmises.

Samal päeval toimunud pressikonverentsil teatas Lõuna Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Margus Gross: «Tartu linn on Eesti üks mõjukamaid ja suuremaid omavalitsusi ja seetõttu ma leian, et on äärmiselt kahetsusväärne, et Tartu juhtimisega seotud kaks abilinnapead on piltlikult öeldes äraostetavad.»

Suvorovi õigeksmõistev kohtuotsus jõustus 29. jaanuaril 2020 ja Semilarski suhtes lõpetas prokuratuur 19. juulil 2019 altkäemaksu võtmise osas kriminaalmenetluse selle aluse puudumise tõttu.

Nii Suvorovi kui ka Semilarski hinnangul tekitas prokuratuur vaidlusaluse lausega neile mittevaralist kahju, kuid nii Tartu halduskohus, Tartu ringkonnakohus kui ka riigikohus jätsid endiste abilinnapeade kaebused rahuldamata.

Riigikohus nõustus tänases otsuses haldus- ja ringkonnakohtuga, et vaidlusalust lauset ei ole õige vaadelda kogu pressikonverentsil öeldu kontekstist lahus.

Pressikonverentsil öeldust tulenes üheselt, et kaebajatele oli esitatud alles kahtlustus muu hulgas altkäemaksu võtmises. Prokuröri avalduses esines kümme korda kahtlustusele viitav sõnastus ja sellest, et tegemist oli kahtlustusega, räägiti pressikonverentsil läbivalt. Riigikohus leidis siiski, et ettevaatamatu sõnakasutuse tõttu jääb lausest mulje, et prokurör annab sellega kaebajate suhtes negatiivse hinnangu, mis lähtub eeldusest, et kaebajad on altkäemaksu võtnud. Seetõttu oli tegemist prokuröri antud ebakohase väärtushinnanguga.