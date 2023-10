Põlva massikogunemine lõppes noortele kriminaalmenetlusega

Politsei on mõne konfliktis osalejaga rääkinud ning käib edasine selgitustöö, sõnas Postimehele Põlva piirkonnagrupi juht Kalle Vall.

Kuigi väidetavalt olevat konflikt tekkinud Põlva ja Võru noorte vahel, siis ütleb vallavanem, et pigem kasutatakse Põlva versus Võru sõnapaari ülekantud tähenduses.

«Kui oleks mingisugune Põlva ja Võru rivaalitsemine, siis see oleks selline pidev ja sellest oleks ka kõik teadlikud. Aga mingit sellist asja ei ole. Sotsiaalmeedias meemidega visatakse ikka üksteise üle nalja, aga see on ka, ma arvan, muude kohtade vahel nii,» ütles Rõigas.