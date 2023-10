Eesti Pagulasabi avas Armeenias põgenike toetuseks esinduse

19. septembril taaspuhkenud relvakonflikt Mägi-Karabahhis on põhjustanud enam kui 100 000 inimese põgenemise läbi Lachini koridori Armeeniasse. Pagulased on peamiselt Armeeniasse sisenenud Syuniki piirkonna kaudu ning vajavad seal abi majutuse, toidu ja joogivee, hügieenivõimaluste ja meditsiinilise abi tagamiseks, vahendas Eesti Pagulasabi pressiteates.

«Tänaseks on realiseerunud see, mida me kartsime juba 2020. aasta sõja ajal: sõjalise konflikti tõttu põgenevad Mägi-Karabahhist senini sinna jäänud inimesed ning otsivad turvalist kohta Armeeniast. Eesti Pagulasabi hakkas võimalikuks Armeeniat tabavaks kriisiks valmistuma sel suvel, mil alustasime oma ametliku esinduse registreerimist kohapeal. Eile sai see edukalt lõpule viidud ja saame alustada humanitaarabi andmist,» sõnas Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson.