ANALÜÜS ⟩ Kiige-Ratase leeri keskerakondlased kohe lahkuma ei kiirusta, kuid eduväljavaateid neil erakonnas ei ole

Nii on märtsikuistel valimistel kõige väiksema fraktsiooniga parlamenti pääsenud Isamaa tõusnud erakondade toetusreitingus kolmandale kohale. Mööda ka Keskerakonnast, kes nagu arvata võis, on ilma jäänud arvestatavast osast oma niigi väikesest eestikeelsest valijabaasist. Tartu Ülikooli politoloogi Martin Mölderi hinnangul see trend lähiajal süveneb.

Samal ajal jätkub taustal rahvuslikumalt meelestatud liikmete erakonnast lahkumise laine. Septembrikuise kongressi järel on Keskerakonnast lahkunud üle saja liikme, peale fraktsiooni on räsida saanud mitmete maapiirkondade tuumikud (näiteks Karilaiu kants Lääne- ja Hiiumaa). Teisipäeva õhtul öeldi Postimehele, et ka kolmapäeva hommikul on oodata uudist korralikust ühekordsest lahkumislainest. Tõsi küll, jällegi pigem mitte üle Eesti tuntud nimede seast.