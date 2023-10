Endine riigiprokurör Denis Tšasovskih asub tööle advokaadibüroos

Ellex Raidla partneri Marko Kairjaki sõnul on Denis Tšasovskih’i olnud üks silmapaistvamaid riigiprokuröre võitluses korruptsiooni- ja majandusalaste rikkumistega. «Ta on hea kolleeg, aus ning otsekohene prokurör, kellega on koostöö alati sujunud,» ütles Kairjak. «Kuna Denis oli prokuratuurist lahkumas, oli varasema hea töökogemuse pealt ühiste huvide ja eesmärkide leidmine kerge.»