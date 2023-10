Soovist ELi riikide vanglates konge rentida enda vangide jaoks rääkis Ühendkuningriigi justiitsminister Alex Chalk konservatiivide erakonna konverentsil peetud kõnes. Ruumipuuduse probleem on akuutne, sest eelmise nädala seisuga oli Inglismaa ja Walesi vanglates kõigest 768 vaba kohta.

2019. aasta valimiste eel lubasid toorid ehitada üle 20 000 uue vanglakoha, kuid uute vanglate ehitamine on tõrkunud näiteks erinevate planeeringute murede tõttu. Suvel oli justiitsministeerium sunnitud kasutusele võtma kinnipeetavate paigutamiseks ka 400 politseikongi. Probleem esineb ka regiooniti ning mõnes piirkonnas on ruumipuudus eriti tõsine: näiteks on Loode-Inglismaa vange kolitud ümber Birminghami.