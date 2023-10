FOTOD ⟩ Eesti ostab sadade miljonite eest uusi militaarsõidukeid

Militaarsõidukite lepingu periood on seitse aastat, vajadusel on seda võimalik pikendada veel kolm aastat. Sõlmitud leping võimaldab soetada masinaid lisaks kaitseväele ka kaitseliidule ja politsei- ja piirivalveametile. Samuti saavad sõidukeid soetada Läti kaitseministeeriumi valitsemisala asutused.

RKIKi sõidukite, tehnika ja logistika kategooriajuhi Erko Sepri sõnul on varem kaitseväge varustatud liitlaste kasutatud tehnikaga, kuid teravnenud julgeolekuolukorra tõttu on need võimalused Euroopas ammendunud.

Praegu osales kümmekond pakkujat, kelle seast valis RKIK välja kolm. Kuni viis tonni kaaluvaid sõidukeid hakkab tarnima Veho AS ning üle viie tonni kaaluvate sõidukite kategoorias valiti võitjateks Volvo Eesti AS ja Scania Eesti AS.

Sõidukite hulgas on nii logistilisi sõidukeid, mis on mõeldud teedel liiklemiseks kui ka taktikalisi sõidukeid, millega saab sõita lisaks teedele ka maastikul. Sõidukeid tellitakse ja tarnitakse osade kaupa, kuid esimesed sõidukid jõuavad järgmisel aastal.

Kaitseväe peastaabi tehnika ja relvasüsteemide jaoskonna ülem major Raigo Puusepp ütles, et hanke esimeses etapis soetab kaitsevägi ligi 400 sõidukit ja see on märkimisväärne pöördepunkt kaitseväe tehnikapargi moderniseerimisel.