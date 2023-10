Hiiu staadionil algasid renoveerimistööd

Töid tehakse kahes osas tänavu sügisel ja järgmise aasta kevadel. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul on oluline, et lapsed saaksid oma kodu lähedal trennis käia ja sportimispaigad oleksid heas korras. «Hiiu staadioni projekteerimist ja ehitust korraldab Eesti Jalgpalli Liit vastavalt linnaga sõlmitud lepingule. Projekti koostamise juures rääkis kaasa ka jalgpalliklubi Nõmme Kalju, sest Hiiu staadion on olnud nende koduväljak ja neil on suur huvi, et see saaks remonditud,» lausus Terik.