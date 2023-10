SAADE LASER ⟩ Kersti Kaljulaid Kaja Kallasest: nõudsime teistelt, kuid ise ei suutnud teha

Teiste seas kommenteeris peaministri skandaali president Kersti Kaljulaid, kelle sõnul on tegemist moraalse probleemiga. Ta tõdes, et varasemalt oli meil rahvusvahelises suhtluses moraalselt kõrge positsioon. «Aga nüüd on meie lugu ka see, et nõudsime teistelt, kuid ise ei suutnud teha. See ongi see probleem. See ei ole süü küsimus vaid see, et sa oled andnud võimaluse rünnata sind kohast, kus sa olid moraalimajakas,» rääkis Kaljulaid ning lisas, et tegemist on väärtusküsimusega.



Lisaks Kaljulaidile kommenteerisid saates teemat ka mitmed koalitsiooni- ja opositsioonipoliitikud. Näiteks europarlamendi saadik Yana Toom tõdes, et tema ei usu, et Kaja Kallas oma abikaasa äriasjadest teadis. «Nii palju kui ma loen siis Arvo Hallikul on mitmeid ettevõtteid ja kõik on omavahel kuidagi seotud - kes see jõuab sinna süveneda? Kujutan ette, et peaministri tööpäev on vähemalt 12 tundi, kui mitte rohkem,» ütles ta. Samas jagas ta aga kriitikat nii Arvo Hallikule kui ka kaitsepolitseiametile.



Sotside fraktsiooni juht Jevgeni Ossinovski jagas aga kriitikat näiteks Kallase kommunikatsioonitaktikale. «Vabandust, aga kuidas saab korraga öelda, et oma abikaasaga seotud ettevõtlust Venemaaga midagi ette ei heideta, aga üldiselt on see väga halb,» küsis ta.



Haridusminister Kristina Kallas (E200) ütles saates, et nüüd on Reformierakonna ja peaministri enda otsustada, mida teha. «Peaministri abikaasal ei ole moraalselt õige sellist äri ajada - see on moraalne hinnang sellele,» lisas ta.



Ragn-Sellsi juhatuse liige Kai Realo tõi välja, et asi on suuresti selles, kuidas peaminister on ise käitunud probleemi lahendamisel. Tema tõstatas küsimuse, kas peaminister ise üldse saab aru, miks erinevad osapooled ei ole tema jutuga rahule jäänud. «See ongi tegelikult see, kuidas peaminister on tegelikult ise käitunud selle probleemi lahendamise juures - kuidas anda vastuseid, kuidas vabandada, kuidas jätta inimestele mulje, et ta on tegelikult ka aru saanud, et see riivab eestlaste tundeid,» tõdes ta.



Lisaks eelmainitule kommenteerisid saates veel teemat näiteks Urmas Reinsalu (Isamaa), Tanel Kiik (KESK), Mart Võrklaev (RE), Siim Valmar Kiisler (Parempoolsed), Jürgen Ligi (RE), Hanno Pevkur (RE) ja Kaarel Oja (SDE).