UURING ⟩ Eesti elanike suhtumine abieluvõrdsusesse on muutunud positiivsemaks

Kui maikuus nõustus 55 protsenti elanikest, et abieluvõrdsus tagab kõigile inimestele samad õigused ja kohustused, siis septembris arvas nii 59 protsenti elanikest.

Suhtumine eestikeelsele õppele üleminekusse püsib stabiilsena. Mais arvas 76 ja septembris 74 protsenti elanikest, et eestikeelsele õppele üleminek pakub kõigile Eestis elavatele lastele võrdset võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Eestlaste seas on väitega nõustumine valdav (88 protsenti), kuid muudest rahvustest elanike seas on nõustujaid pisut vähem kui mittenõustujaid (nõus 45 ja vastu 51 protsenti).

Varasemast vähem toetavad inimesed eelseisvaid maksumuudatusi. Kui mais arvas 50 protsenti elanikest, et muudatused riigi maksudes on vajalikud, siis septembris on vastav näitaja langenud 43 protsendile. Muutunud on eestlaste hoiakud - mais pidas maksumuudatusi vajalikuks 60 ja septembris 51 protsenti eestlastest. Muudest rahvustest elanikest peab maksumuudatusi vajalikuks 24 protsenti.

Keskmisest negatiivsem on suhtumine maksumuudatustesse vanuserühmas 50-64 ning piirkondadest tõuseb esile Kirde-Eesti.

Vähenenud on usaldus valitsuse ja Riigikogu vastu. Valitsust usaldavate elanike osakaal on võrreldes maikuuga vähenenud üheksa protsendi võrra – 48lt 39le. Riigikogu usaldajate osakaal langes kolmeteistkümne protsendi võrra – 45lt 32le. Presidenti usaldavate inimeste osakaal tervikuna oluliselt muutunud pole (mais 72 ja septembris 69 protsenti), kuid maksimaalse hinnangu (täielikult usaldan) andnute osakaal on ka selle institutsiooni puhul vähenenud 34 protsendilt 24 protsendile.

Muudest rahvustest elanike toetus NATO-sse kuulumisele kasvab