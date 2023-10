Parvlaev Regula tuleb Saaremaa ralliks taas liinile

«Eeldame, et nädala lõpp tuleb Saaremaa liinil väga tihe, eriti peale uudist, et Saaremaa ralli kodurajal on sõitmas ka maailmameistrid Ott Tänak ja Robert Virves. Ilmselt on suurim nõudlus ülesõiduks pühapäeval, 8. oktoobril, kui nii rallil osalejad kui ka fännid asuvad tagasiteele mandrile,» sõnab TS Laevade teenindus- ja kommertsvaldkonna juht ja juhatuse liige Katrin Aron.