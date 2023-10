Kärbseseenekapslite pakkuja hakkab edaspidi trahvi maksma

Sotsiaalministeerium saadab paari nädala pärast kooskõlastusringile uue rahvatervishoiu seaduse, mille koostamisel on terviseminister Riina Sikkuti (SDE) kinnitusel arvesse võetud varasemate aastate ettepanekuid ja kriitikat. Seaduses on ajakohastatud ja täiendatud mitmeid tervisekaitse nõudeid ning piiranguid. Näiteks peavad iluteenust vahetult osutaval isikul olema tõendatud teadmised ja oskused ohutuse tagamiseks ja tõsise soovimatu mõju ennetamiseks. Solaariumi- ja tätoveerimisteenust on 2025. aastast keelatud pakkuda alaealistele isegi siis, kui neil on selleks vanema nõusolek.