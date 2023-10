Harjumaal Saue vallas tahab Harku lubjakivikarjäär laieneda Vatsla külani, nii et karjääri piir jääks küla äärmistest majadest umbes seitsme meetri kaugusele. Hiljuti tutvustati külaelanikele kaevandusloa jaoks vajaliku keskkonnamõjude hindamise (KMH) programmi ning seal kujunes arutelu oluliseks osaks see, et juba praegu elavad paljud külaelanikud taluvuse piiril, kannatades nädala sees lõhkamist ja muud müra. Nädalavahetustel, kui lõhkamine on keelatud, ajab hulluks vahetpidamata müra tekitav hüdrovasar. Kui praegu 500 meetri kaugusel asuv karjäär veel lähemale tuleks, oleks päris põrgu lahti.