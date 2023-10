Ukraina sõjas hukkunud sõdur Krigguli kohta ütles tema endine komandör Ukraina võõrleegionis kutsungiga T-Bone, et ta oli esimene mees lahingus. «Mees, kes kunagi ei astunud tagasi.»

«Eestlased hoiavad oma lippu (sõjas) väga kõrgel. Nad on kogemustega ja julged vennad,» rääkis T-Bone. «Tanel on parim näide. Ta on üks paremaid sõdureid. Eesti sõdur hästi suure tähaga.»