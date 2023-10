Eesti Pank toetas Siim Kallase elulooraamatu ilmumist 5000 euroga

Eesti Panga keele- ja kujundusteenistuse juhataja Villu Känd selgitas, et sel aastal laekus neile toetuse saamiseks kolm avaldust. Avaldusi arutanud keskpanga töötajatest koosnev ekspertide kogu tegi panga juhatusele ettepaneku toetada neist kahte, millest väiksem summa anti Kallasele.

Siim Kallase elulooraamat sai 5000 eurot trükiversioonis ilmumiseks. «Sellel raamatul on keskpanga hinnangul ajalooline väärtus, sest Siim Kallas oli esimene Eesti Panga president pärast Eesti taasiseseisvumist ning tema panus nii rahareformi kui ka hilisemasse Eesti rahandus- ja majanduspoliitikasse on hindamatu,» selgitas Känd.

Eesti Pank annab rahalist toetust projektidele, mis aitavad paremini mõista keskpanga tegevust ja selle ajalugu, samuti majanduse ja rahanduse toimimist laiemalt, selgitas Känd. Vastavat korda tutvustav info on avaldatud keskpanga veebilehel. Toetust saab taotleda projektidele, mis aitavad tutvustada ja väärtustada Eesti Panka, majandust ja rahandust ning nendega seotud inimeste tööd. Samuti on Eesti Pank toetusmeedet varemgi reklaaminud.

«Toetuskõlblikud projektid võivad olla ajaloolised uurimused, monograafiad, tele- ja raadiosaated, dokumentaalfilmid, näitused, üritused jne. Eelistatud on projektid, millel on ajalooline ja/või teaduslik väärtus ning mille vastu on avalik huvi. Igal aastal eraldab Eesti Pank toetusteks maksimaalselt 15 000 eurot,» rääkis Känd.