«Olen kindel, et USA toetus jätkub ka tulevikus. Venemaa on nõrk ja nende eesmärk on konflikt külmutada. Olen kindel, et USA jääb meiega ja ka Euroopa on meie poolel. Teeme kõik mitte kaotada oma toetust,» ütles Ukraina president meediakanalile Sky.