Sepp avastas 20. septembri õhtul Lahemaa rahvuspargis metsast välja tulles, et tema auto kõik neli rehvi on tühjad. Remonditöökoda sõnas talle, et rehvid torgati läbi arvatavasti noaga. Politsei võttis Sepalt tunnistuse ning alustas väärteomenetlust.