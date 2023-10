Igal aastal 4. oktoobril tähistatakse üle ilma loomaaednike päeva. Meil on hea meel teada anda, et päev enne tähtpäeva, teisipäeval nägi ilmavalgust tubli ja tugev pürjavasikas. Uus ilmakodanik on koos oma viieaastase ema Gamra ja vanema karjaliikmega ka külastajatele näha.