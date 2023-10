Ida-Viru uued õpetajad ärevuses: lubatud palgalisa pole välja makstud!

Suurenenud rahavajaduse tõttu Ida-Virumaale tööle läinud õpetaja rääkis Postimehele anonüümsust paludes, et tal oli plaanis hakata palgalisast toetama sügisel iseseisvat elu alustanud last. «Palgapäeval pangaarvet vaadates tekkis küsimus, kas riik on mind alt vedanud,» ohkas ta.

«Kool toonitas, et alates jaanuarist pole koefitsienti määratud ja seetõttu ei saa nad garanteerida, et ka hiljem on palk sama,» rääkis õpetaja. «Meediast teame kõik, et Ida-Virumaal on õpetajate palk 2600. Nüüd siis on lugu selline, et juhtkond ütles, et seda palgalisa ei saa praegu, saab kas oktoobri lõpus või novembris. Sest ministeerium pidavat vaatama üle kõiki taotlusi, kes selle lisakoefitsiendi jaoks raha taotlesid.»