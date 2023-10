«Minu salanipp on see, et hoian selja soojas,» sõnas näitleja Elina Pähklimägi, kelle kogemus ütleb, et haigeks ei jää siis, kui alaselg ei külmeta. Sestap püüab ta alati vaadata, et ka lastel oleks külmal ajal alussärk seljas. «Kui pole just suvi, ei tule meil nabapluusid peres kõne allagi – neerud peavad olema kaitstud.»