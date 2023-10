Elektrita on üle 8000 majapidamise

«Oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses. Kuna torm ennustuste järgi alles kogub hoogu, siis näeme, et rikkeid on veel juurde tulemas. Kahjuks on rikete lahendamine nii tugevate tuulte ja äikesega raskendatud, kuna see on eluohtlik ja ohutus on kõige olulisem. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena.»