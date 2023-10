Eesti suursaadik Iisraelis Veikko Kala rääkis, et tema on hetkel Tel Avivis, kus paikneb ka Eesti Vabariigi saatkond.

«Olukord tänavatel on väga vaikne, inimesi ja autosid praktiliselt liikumas ei näe, aga see tuleb ka sellest, et Iisraelis on parajasti lõppemas pühad.»