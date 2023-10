Täna ootas reisiseltskonda ees ekskursioon Surnumere äärde, kuid plaanid jäid katki. «Olime just minemas bussi, kui kostsid esimesed plahvatused. Kohalik bussijuht oli alguses üsna rahulik ja ütles, et selline asi on siin tavaline, aga plahvatuste jätkumisel muutus ta murelikuks,» lausub Ukareda. Tema sõnul helistas bussijuht kuhugi, pärast mida ütles, et tõenäoliselt on toimuv arvatust tõsisem ning lähiajal pole võimalik kuhugi sõita.