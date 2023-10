KESKPÄEVATUND ⟩ Strandberg Kallase ja Kaljulaidi tülist: selline tüliõun on Venemaale kasulik

«Venemaa jaoks on kahtlemata kasulik lükata selline tüliõun naaberriikide majanduslikule ja poliitilisele areenile. Me peame vaatama, kui kaua Kallas ja Kaljulaid veel Eesti avalikkus ees figureerivad. Väikest pausi oleks põhjust pidada nii endisel presidendil kui peaministril. Ühiskond saaks edasi minna, sest asendamatuid inimesi ei ole,» ütles Stranbdberg.

«Küsimus on selles, kas Kaljulaid teadis, et Kasahstani gaas on asendunud Vene gaasiga. Tema vastused on olnud eeskujulikult põikevad,» ütles Hõbemägi. Tema sõnul on Eesti jaoks suur probleem, kui kaks riigi kuvandit loovat nägu, Kaja Kallas ja Kersti Kaljulaid on sattunud olukorda, kus neid võib siduda Venemaaga äriajamisega.