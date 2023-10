Päästeamet ootab nii naisi kui mehi abidemineerijateks

Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmanni sõnul on praegu kõige kriitilisemad punktid demineerija palk ja pommigrupi tänane koosseis. «Meid on natuke liiga vähe, et isegi tavaolukorras oma tööd hästi teha, rääkimata kriisist,» tõdes Taalmann.

Sellepärast otsib ja koolitab päästeamet paralleelselt vabatahtlike päästjatega ka abidemineerijaid, keda loodetakse aasta lõpuks kokku saada 60 inimest. Kusjuures need ei pea tingimata olema mehed. «Demineerijate seas on üle kümne protsendi naisi. Nii et see ei ole ainult meeste töö. Meil peab teatud asjadeks olema reserv ja seda reservi saame kasvatada ainult rahuajal,» rääkis Taalmann. Abidemineerijate koolitus algab oktoobrikuus, järgmine koolitus jääb uude aastasse, aga huvilisi otsitakse kogu aeg.