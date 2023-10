Zelenskõi sõnul tuleb maailmal terrorile vastu astuda

«On väga oluline, et kogu maailm tervikuna ei jääks praegu toimunust kõrvale ja reageeriks võimalikult põhimõttekindlalt. Paljusid rabas terrorirünnaku jultumus Iisraelis. Selle jultumus ja põhjalik ettevalmistus. Kui terroristid suudavad endale seda lubada, siis see oht on kaugel vaid ühest riigist. Ja järgmisel nädalal töötame koos oma partneritega maailma ühtsuse nimel terrorile vastu astudes,» rääkis riigipea.